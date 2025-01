SCENDE IL SIPARIO SU “PESCARA D’INCANTO”: “SUCCESSO STREPITOSO”, IL BILANCIO

PESCARA – Scende il sipario su “Pescara d’incanto”, il ciclo di appuntamenti di Natale e fine anno voluto dal Comune che ha promosso anche la pista di pattinaggio in piazza della Rinascita e il mercatino in piazza Sacro Cuore.

Gli assessori agli Eventi, alla Cultura e al Turismo, con il sindaco Carlo Masci, tracciano un bilancio di questo mese di iniziative, “bilancio assolutamente positivo non solo in termini di presenze ma anche per il coinvolgimento di tante realtà”.

“A tutti gli appuntamenti c’è stata una presenza massiccia di pubblico”, dice Masci, “e il successo strepitoso dei concerti nelle chiese è motivo di gioia perché Natale è questo. Sono stato contento di vedere intere famiglie al concerto di Alfa, il promo gennaio, e promuovo a pieni voti il mercatino di Natale, che davvero si rifà alla tradizione natalizia, e che tutti abbiamo ammirato in una piazza riqualificata e molto apprezzata. Le strutture ricettive, poi, sono state piene, e questo mi fa essere orgoglioso perché la nostra è una città che attrae. La scelta vincente del Comune è stata quella di promuovere un avviso, coinvolgendo le associazioni perché in questo modo diamo spazio a tutti, finanziamo le idee, mettiamo in risalto la linfa che arriva dal territorio. Sarebbe bella una partecipazione sempre maggiore”.

“Quest’anno”, commenta il vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota, “il numero delle manifestazioni culturali è cresciuto ed è aumentato il coinvolgimento delle associazioni del territorio che hanno presentato programmi pregevoli da inserire nel calendario. Abbiamo dato spazio a tanti giovani artisti e abbiamo registrato una bella apertura da parte dei parroci che hanno risposto al nostro appello e hanno accettato di metterci a disposizione gli spazi delle parrocchie per i concerti, regalando così momenti di leggerezza ai cittadini e portando una piacevole atmosfera natalizia anche nelle zone periferiche. Sono soddisfatta perché i cittadini rispondono sempre più numerosi ai tanti appuntamenti – erano circa 40, quelli culturali, tutti coordinati dagli uffici. Ringrazio la struttura del Comune, che ha portato avanti un grande lavoro, e sottolineo che anche quest’anno c’è stata un’ottima riuscita dei laboratori per bambini”.

“Un Natale e un fine anno eccezionali, ha funzionato tutto”, dice entusiasta Alfredo Cremonese, assessore agli Eventi.

“Abbiamo cominciato l’8 dicembre con uno spettacolo aereo a piazza Salotto, poi ci sono stati concerti del 31 dicembre e del primo gennaio, con i Subsonica e Alfa. Migliaia le persone nell’area di risulta. Benissimo anche i microeventi, che hanno fatto registrare un numero enorme di presenze e supportato il commercio. La riuscita è da leggere nelle presenze di chi è venuto da fuori, nei siti che hanno parlato di Pescara a livello nazionale, ad esempio. E poi è sotto gli occhi di tutti che ha funzionato la pista di pattinaggio, così come il mercatino, e anche gli allestimenti, dalla filodiffusione alle luminarie. Pescara si è fatta trovare al meglio”.

“Abbiamo fatto il possibile per rendere Pescara incantevole, e ci siamo riusciti”, dice soddisfatta Zaira Zamparelli, assessore al Turismo e al Commercio.

“Le luminarie accese a fine novembre, il mercatino in piazza Sacro Cuore, la pista di pattinaggio e poi una miriade di manifestazioni per grandi e piccini per supportare il commercio e attrarre turisti. Abbiamo fatto la nostra parte e spero che il resto lo facciano i commercianti perché sono convinta che ogni attività debba trovare la formula per far tornare le persone ad acquistare nei negozi di vicinato. Quest’anno abbiamo registrato il coinvolgimento di corso Vittorio Emanuele, per le iniziative natalizie: il Comune ha finanziato il programma di eventi in questa strada centralissima e questa è la dimostrazione che i commercianti possono giocare un ruolo importante, per attrarre la clientela”.