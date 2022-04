“SCENDIAMO IN PIAZZA”, A PESCARA GIORNATA PER TUTELA AMBIENTALE CON CITTADINI PROTAGONISTI

PESCARA – Una giornata all’insegna dell’educazione ambientale quella in programma domenica 10 aprile, a Pescara, per il progetto “Scendiamo in piazza” supportato da ACE, marchio di Fater spa leader nei detergenti per la casa e i tessuti, con la collaborazione del Comune di Pescara.

Dalle 10, tutti i cittadini di Pescara che hanno a cuore la bellezza della città, potranno ritrovarsi in piazza dei Grue a Porta Nuova con i volontari dell’Associazione Retake per pulire e sistemare il giardino pubblico e la piazza.

I volontari di Retake, associazione no-profit che promuove in tutta Italia la vivibilità e la rigenerazione urbana, e tutti i cittadini che vorranno unirsi all’iniziativa raccoglieranno in maniera differenziata i rifiuti nell’area, provvedendo a sistemare e verniciare le panchine presenti nel giardino pubblico, pulire i cestini esistenti e cancellare le scritte dal muretto che circonda la piazza.

L’iniziativa, promossa da ACE e Retake, non sarà solo una giornata all’insegna della valorizzazione dei luoghi pubblici, ma sarà anche un momento speciale di incontro e sensibilizzazione. Sarà infatti organizzata l’olimpiade Retake per spiegare l’importanza della raccolta differenziata ai più piccoli.

Per tutti i partecipanti sarà messo a disposizione un kit con il necessario per svolgere l’attività e contribuire a rendere ancora più bella la città di Pescara.

L’evento di Pescara è una delle tappe di una maratona più ampia che coinvolgerà anche altre città italiane nei prossimi mesi con l’obiettivo di promuovere una nuova sensibilità dei cittadini verso la cura degli spazi urbani.