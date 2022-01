SCERNI: CARLUCCI, “TROVARE SOLUZIONE A VARIANTE 16, IN GIOCO FUTURO TERRITORIO”

CHIETI – “Spero vivamente che l’opera della variante della statale 16 trovi al più presto una soluzione concreta e sostenibile come anche la realizzazione del tracciato interno che dall’uscita del casello autostradale di Vasto nord, passando per la fondovalle Cena, per poi proseguire sulla fondovalle Treste fino alla Statale 650 Trignina. Due opere non sovrapponibili ma distinte e separate che devono essere inserite in una visione complessiva ed unitaria di sviluppo territoriale e regionale”.

Questo il commento del sindaco di Scerni Daniele Carlucci che sottolinea come “oggi è in gioco la vocazione del vastese e non possiamo permetterci di sbagliare. La Regione Abruzzo ha già inserito all’interno delle opere strategiche il finanziamento della bretella autostrada-Treste- valle Cena – Trignina ma adesso bisogna che torni ad essere una priorità a prescindere su quale variante della Statale 16 verrà realizzata. I prossimi anni saranno determinanti e abbiamo l’occasione di portare a termine opere strategiche. Finanziare e completare l’arteria Treste – Valle Cena non deve essere una contrapposizione o alternativa alla variante Statale 16. La discussione politica, gli enti coinvolti e le amministrazioni chiamate a decidere hanno il dovere di tornare ad investire nel vastese. L’indecisionismo rallenta lo sviluppo a vantaggio di altri territori che riescono invece ad intercettare risorse e servizi attraverso infrastrutture ed opere nuove. Il futuro economico e lo sviluppo delle aree vicine alla costa, delle comunità più interne ma anche gli stessi Comuni costieri dipendono anche da un collegamento viario infrastrutturale agile e fruibile che unisca in sinergia e responsabilmente tutte le comunità del vastese”.