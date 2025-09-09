SCERNI: COMPLETATI I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE INTERNET IN FIBRA OTTICA

SCERNI – FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, ha completato in sinergia con l’Amministrazione comunale i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio di Scerni (Chieti). Le attività per la realizzazione della nuova rete a banda ultralarga hanno coinvolto diverse aree comunali, con l’obiettivo di rendere disponibili collegamenti ultraveloci.

L’infrastruttura digitale predisposta da FiberCop a Scerni può raggiungere una velocità fino a 10 Gigabit al secondo e permetterà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.

I residenti possono verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete.

“Ringrazio FiberCop – sottolinea il sindaco Daniele Carlucci – che in questi mesi ha lavorato sia su Scerni capoluogo sia nelle contrade, come ringrazio i cittadini per la loro pazienza e collaborazione. Scerni è una delle prime realtà territoriali ad essersi dotata di una infrastruttura di rete in fibra ottica ultraveloce. Infatti da oggi è possibile accedere a collegamenti in digitale capaci di rispondere alle nuove sfide del futuro al servizio delle nostre aziende, imprese, professionisti e cittadini.

“FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio – dichiara Francesca Petriacci, Responsabile Operations Area Centro di FiberCop -. La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale”.

I lavori effettuati: per la posa della nuova rete sono state utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti, anche nell’ambito dell’illuminazione pubblica. I lavori di scavo, dove necessari, sono stati realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop ha operato in collaborazione con l’Amministrazione comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente.