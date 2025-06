SCHERMA: LA SULMONESE MANUELA SPICA ANDRA’ AGLI EUROPEI DI GENOVA

SULMONA – Ancora una convocazione di prestigio per la sciabolatrice Manuela Spica. L’atleta abruzzese, classe 2004, rappresenterà l’Italia ai Campionati Europei assoluti di scherma in programma a Genova dal 14 al 19 giugno. Si tratta dell’esordio nella rassegna continentale “tra i grandi” per la schermitrice originaria di Sulmona (L’Aquila), in gara sia nell’individuale che nella prova a squadre. Un traguardo importante, che corona una stagione ricca di successi: Spica ha conquistato l’oro ai Campionati Italiani Under 23 e nel Circuito Europeo ‘Fencing 4 Everyone’, oltre al bronzo agli Europei Under 23. Cresciuta schermisticamente nel Gymnasium Club di Sulmona sotto la guida della maestra Linda Moca, oggi Spica è in forza alle Fiamme Gialle.

“Sono veramente felice per Manuela – ha commentato Moca – E’ arrivata la convocazione che tutti noi della famiglia Gymnasium stavamo aspettando. È una brava ragazza e ha sempre lavorato molto. Se lo merita”. Le gare saranno trasmesse in diretta dal Waterfront Levante di Genova sul canale YouTube della Federazione Italiana Scherma e su Sky Sport.