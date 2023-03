SCHERMA: SECONDO POSTO PER L’ABRUZZESE MANUELA SPICA A LUCCA

LUCCA – L’abruzzese Manuela Spica, in forza alle Fiamme Gialle, si classifica al secondo posto in occasione della seconda prova nazionale di qualificazione per la sciabola femminile Giovani disputata a Lucca.

L’atleta di origine peligna ha iniziato il suo cammino nel tabellone regolando con un perentorio 15-5 Claudia Bandini, della Fides Livorno, poi ha sconfitto addirittura per 15-1 Maria Fusco, del Club Scherma Napoli, ed ha proseguito speditamente superando Valentina Cattaneo, del Padova Scherma, col punteggio di 15-5, Francesca D’Orazi, delle Lame Tricolori, per 15-4 ed in semifinale Mariella Viale, delle Fiamme Oro per 15-8.

In finale però Manuela Spica si è arresa per 15-12 a Carlotta Fusetti, sua compagna di squadra sia nelle Fiamme Gialle che nella Nazionale azzurra di categoria. Sul terzo gradino del podio, assieme a Mariella Viale, anche Benedetta Stangoni dell’Accademia Musumeci Greco di Roma.

La sciabolatrice abruzzese classe 2004 tornerà in pedana nella giornata di domenica, 12 marzo, per la seconda prova nazionale di qualificazione nella categoria Assoluti.