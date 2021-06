SCHIACCIATO DAL FURGONE CHE STAVA RIPARANDO, 41ENNE MORTO SUL COLPO A CELANO

CELANO – È morto schiacciato da un furgone Ahmed Enouri, 41 anni, meccanico di origine marocchina, mentre riparava il mezzo nella rimessa dell’azienda agricola per cui lavorava, nella frazione del comune di Celano, Borgo Ottomila, situata in via Avezzano.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, sul caso sono ora in corso indagini dei carabinieri di Celano per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità, visto che l’uomo stava lavorando senza autorizzazione in quanto sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora ad Avezzano.

Secondo luna prima ricostruzione, l’uomo aveva posizionato il mezzo su un martinetto per revisionarlo, utilizzando anche due cilindri in modo da poter lavorare sotto il furgone. Probabilmente però non era stata inserita la marcia e quindi il veicolo si è spostato, schiacciandolo il 41enne. A lanciare l’allarme è stato un dipendente dell’azienda agricola che ha chiamato i soccorsi, ma l’uomo è morto sul colpo sotto il peso del mezzo.

I carabinieri stanno cercando di verificare se anche il mezzo, privo di targa, fosse intestato, come sembra, all’azienda.

La Procura ha intanto aperto un’inchiesta e sul corpo sarà eseguito un esame medico-legale.