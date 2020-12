“SCHIAFFO MARSILIO A UNIVERSITA’ ABRUZZESI”: BERNARDINI, “FIRMATO ACCORDO CON UNIVERSITA’ VITERBO”

TERAMO – “Poche parole per un sonoro schiaffo in faccia alle università abruzzesi da parte del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.”

Lo dichiara il deputato ex M5s Fabio Berardini, in una comunicazione targata 16 dicembre sul sito della Regione Abruzzo si legge che “Nasce una collaborazione tra il Dipartimento Agricoltura ed il Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo”.

“Nulla sappiamo della finalità di questa collaborazione né della metodologia nella scelta. Perchè proprio l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo quando in Abruzzo possediamo eccellenti dipartimenti universitari in questo campo? Perché mortificare l’intero mondo universitario abruzzese?” continua Berardini. “Mi aspetto una risposta da parte di Marsilio a questi interrogativi. Ho personalmente conosciuto docenti di eccellenza nelle nostre università abruzzesi che non hanno nulla a che invidiare all’Università di Viterbo.” conclude il deputato

