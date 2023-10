SCHIANTO AD AVEZZANO: SI INDAGA PER OMICIDIO STRADALE. GRAVI LE DUE DONNE COINVOLTE NEL FRONTALE

AVEZZANO – La Procura della Repubblica di Avezzano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in seguito allo schianto sulla strada Panoramica tra due auto nel quale è morto il 62enne Antonello Ricci mentre sono gravi la donna che era in auto con lui e la conducente della macchina, una Smart, che pare viaggiasse a fari spenti, con cui c’è stato lo scontro l’altra notte. Sul posto polizia, carabinieri e 118.

Quest’ultima, secondo quanto si è appreso, sarebbe risultata positiva all’alcol test per cui almeno per ora si procede per omicidio stradale. La donna, di 43 anni, viste le sue condizioni molto gravi, è stata trasferita al San Salvatore dell’Aquila.