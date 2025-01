SCHIANTO CON TRE MACCHINE COINVOLTE A SCOPPITO: CHIUSA LA STATALE 17 DALL’ANAS

SCOPPITO – A causa di un incidente, il traffico lungo la strada statale 17 “Dell’appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico”, in corrispondenza del territorio comunale di Scoppito, in provincia dell’Aquila, è provvisoriamente bloccato. Il sinistro avvenuto al km 12,500 ha coinvolto tre veicoli. Sul posto è presente il personale di Anas, il personale sanitario del 118 e le Forze dell’Ordine, per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.