ROSETO: SI SCHIANTA CON L’AUTO DOPO IL MALORE, MUORE A 56 ANNI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Un uomo di 56 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Roseto degli Abruzzi (Teramo), sulla SS150, nei pressi del cimitero. Alla guida di una Smart, l’uomo di 56 anni, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada ed è salito sul marciapiede, finendo contro una panchina in marmo.

Il personale sanitario del 118 di Roseto degli Abruzzi e Giulianova, giunto sul posto con un’ambulanza e un’automedica, ha praticato la rianimazione cardiopolmonare all’uomo, ma non ha potuto fare altro che constatarne la morte. Sul posto sono intervenute anche pattuglie dei Carabinieri di Pineto e Giulianova per gli adempimenti di competenza. I vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi hanno messo in sicurezza l’auto incidentata.