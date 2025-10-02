SCHIANTO NELLA NOTTE ALL’AQUILA: INCERTE LE CAUSE DELLA MORTE DEL 50ENNE, DISPOSTA L’AUTOPSIA

L’AQUILA – Occorrerà attendere gli esiti dell’autopsia per stabilire le cause della morte del 50enne Alessandro Andreucci, deceduto in un incidente stradale avvenuto all’Aquila, intorno alle ore 3.20, in piena notte, su via Leonardo da Vinci, davanti al cinema Movieplex e alla sede delle Poste, nei pressi del Liceo Cotugno.

Coinvolta, nello schianto, una sola macchina, quella appunto guidata dall’automobilista aquilano, una Fiat Panda che procedeva in direzione Pettino.

Secondo quanto si è appreso, infatti, l’esame esterno eseguito nell’obitorio dell’ospedale “San Salvatore” non avrebbe evidenziato fratture e contusioni gravi al punto da essere letali per cui si farà l’autopsia, quasi certamente lunedì prossimo, per chiarire le ragioni del decesso.

L’auto condotta dal 50enne – di professione autotrasportatore anche su tragitti oltre confine, appassionato di motori – ha urtato alcuni paletti alla propria destra, nei pressi dell’ufficio postale e del Movieplex, proseguendo la corsa per circa 100 metri e fermandosi, infine, contro un palo della luce alla sua sinistra. Per cui si ipotizza un malore fatale alla base della tragedia.

Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, i vigili del fuoco e l’ambulanza dei 118. Il pm che dirige le indagini è Andrea Papalia.