SCHIAVI D’ABRUZZO: INCENDIO IN CORSO, IN AZIONE ELICOTTERO LINCE ROSSA

L’AQUILA – Un incendio è in corso in un’area caratterizzata dalla presenza di sterpaglie e arbusti, a cavallo tra i territori comunali di Schiavi d’Abruzzo e Castiglione Messer Marino.

Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile Regionale, stanno impegnando due squadre della Protezione Civile, due dei Vigili del Fuoco, oltre a un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS). Sul posto sta effettuando lanci di acqua l’elicottero regionale Lince Rossa.

La Protezione Civile raccomanda, come sempre, la massima attenzione e in caso di avvistamento di focolai o colonne di fumo, di avvisare tempestivamente la Sala Operativa Regionale

In caso di avvistamento di incendio boschivo chiama il 112 o la Sala Operativa al num. 800 861 016.