SCHILLACI, “SANITA’ E’ UN BENE PREZIOSO PER TUTTI, REGIONI COLLABORINO PER ABBATTERE LISTE D’ATTESA”

BARI – “La sanità è un bene prezioso per tutti, quindi come ho scritto di recente al presidente Fedriga mi aspetto grande collaborazione da parte delle Regioni soprattutto per cercare di abbattere finalmente le liste d’attesa”.

Lo ha detto il ministro della Sanità, Orazio Schillaci, parlando con i giornalisti nel corso di una visita al Villaggio delle Regioni a Bari, a margine dell’inaugurazione del Festival delle Regioni alla presenza del capo dello Stato.

“Domani – ha aggiunto – parliamo di intelligenza artificiale che, come è stato detto sia dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Massimiliano Fedriga, sia dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, può essere veramente una occasione per migliorare la nostra sanità”.