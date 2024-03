SCHLEIN: “SBLOCCARE BONIFICA DISCARICA DI BUSSI, FERITA APERTA DEL CUORE DELL’ABRUZZO”

PESCARA – “Grazie per avermi raccontato la storia di questa ferita nel cuore della Regione verde. Siamo molto concentrati a chiudere queste ferite ambientali che tanto fanno male al pianeta ma anche alla salute delle persone. Questo è il motivo per cui continuiamo a insistere che sbagli la destra a negare l’emergenza climatica. Bisogna pretendere le risorse in Europa per accompagnare la reindustrializzazione”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in occasione della sua visita alla discarica di Bussi, in provincia di Pescara.

“Davanti a una discarica di 240 ettari – ha aggiunto – bisogna che la politica prosegua e che si metta a disposizione il tavolo con tutti gli interlocutori, il Comune, la Regione, il ministero. Si mettano le risorse perché la bonifica non può essere ulteriormente bloccata. C’è una presenza di inquinanti ancora massiccia e questo non lo possiamo permettere. Speriamo di vincere con Luciano D’Amico per fare tutto il possibile per sbloccare le bonifiche”.