SCI CLUB ATERNO PESCARA: 18 GIOVANI ATLETI PER LA NUOVA STAGIONE

PESCARA – “Questi 18 ragazzi rappresentano il nostro grande orgoglio e sono certo che anche quest’anno sapranno portare in alto i colori del glorioso Sci Club Aterno Pescara”.

Lo ha detto questa mattina Mattia Giansante, presidente dello Sci Club, nel corso della presentazione della squadra agonistica del sodalizio, impegnata nelle competizioni delle categorie baby, cuccioli, ragazzi e allievi.

“Ci apprestiamo ad iniziare la nostra 41esima stagione socio-sportiva – ha aggiunto Giansante – ed è per noi un grande onore essere il più grande sci club d’Abruzzo e uno dei maggiori in Italia, pur avendo la sede in una città di mare. Vuol dire che nel tempo siamo riusciti a diffondere la passione per gli sport invernali e a coinvolgere attivamente anche in un pubblico che tradizionalmente non era abituato a vivere la montagna. Per questi motivi non posso non ringraziare l’intero consiglio direttivo e tutti i partner che ci stanno supportando”.

Il presidente ha ricordato l’impegno dello Sci Club Aterno per allestire una squadra agonistica affiatata e competitiva.

“Il nostro augurio è che possano vincere il maggior numero di trofei possibile, anche se – precisa – per noi l’obiettivo principali è far comprendere loro i valori dello sport e del sacrificio. Un sacrificio che negli sport invernali è ancora più importante, perché passa dallo svegliarsi presto per raggiungere le piste agli allenamenti, dal freddo alla tensione per le gare”.

Sulla stessa linea il direttore sportivo, Gianluca Tuttopetto: “Possiamo contare su un grande staff che sicuramente farà crescere i nostri ragazzi. Gli allenatori Max Nori e Giovanni Del Pizzo hanno una lunghissima esperienza alle spalle e senza dubbio rappresentano un grande valore aggiunto per questi atleti”.