SCI CLUB ATERNO PESCARA: DALL’11 GENNAIO E FINO A MARZO AL VIA SCUOLE PER ADULTI E BAMBINI

PESCARA – Prenderanno il via sabato 11 e domenica 12 gennaio le attività della stagione sociale dello Sci Club Aterno Pescara, che continueranno fino a marzo.

Quella di quest’anno è la 41esima stagione sociale dello Sci Club Aterno Pescara, che il mese scorso ha rinnovato il direttivo, confermando Giansante alla presidenza.

E come ogni anno, tornano puntuali i corsi proposti dallo Sci Club: confermato il ventaglio di proposte che da sempre registra il tutto esaurito: scuola sci alpino per adulti e bambini, corsi di snowboard e corsi di preagonismo.

“Siamo certi – rimarca il presidente del sodalizio, Mattia Giansante – che la stagione 2025/2026 confermerà l’andamento positivo dello scorso anno, con gli sportivi e gli appassionati che hanno affollato le nostre piste.

Già nelle scorse settimane le nevicate hanno concesso la possibilità di anticipare alcune aperture e contiamo di replicare il successo di presenze”.

“Confermato, a partire da domenica 11 gennaio (e fino a marzo) – continua il presidente – il servizio di bus navetta da Montesilvano, Pescara e San Giovanni Teatino per Roccaraso – Aremogna (Località Gravare). Sono state moltissime le richieste in tal senso che abbiamo ricevuto da parte dei nostri soci, vista che l’anno scorso ha garantito a tutti l’accesso alle piste da sci anche nelle giornate in cui si erano verificati gli ‘assalti’ a Roccaraso per gli appelli degli influencer”.

Quello dello Sci Club Aterno Pescara è l’unico servizio di bus navetta che dalla costa abruzzese arriva direttamente sulle piste da sci. Un’offerta che il sodalizio ha attivato, mantenuto e implementato negli anni, con lo scopo di assicurare agli amanti degli sport invernali la possibilità di passare una giornata sulla neve in assoluta comodità e sicurezza.

Sul fronte delle convenzioni e delle offerte per i soci, il Consorzio Skipass Alto Sangro ha riservato uno sconto di 8 euro sullo skipass giornaliero dell’intero comprensorio per gli iscritti allo Sci Club. E per gli under 15 viene proposto un abbonamento stagionale alla tariffa speciale di 230 euro.

Confermati anche i tradizionali appuntamenti con il Trofeo “DR AUTOMOBILES” e il Memorial “Gianluca Camplone”, intitolato al responsabile dello Sci Alpinismo del club scomparso in un incidente sul Gran Sasso. E non mancano le tante iniziative conviviali, a partire dagli eventi enogastronomici, perché lo Sci Club Aterno Pescara non è solo sport, ma anche socialità.

“Voglio anche sottolineare – prosegue Giansante – le grandi soddisfazioni che ci danno i nostri atleti delle squadre agonistiche nelle competizioni, con posizionamenti sempre prestigiosi in tutte le categorie, a partire dai più piccoli. Questa settimana inizieranno le attività di allenamento e preparazione e voglio fare a tutti loro, da parte mia personale, del direttivo e dei soci, un grande in bocca al lupo!”.

Il programma completo delle attività e tutte le informazioni su tesseramento e iniziative sono disponibili su www.sciclubaterno.it