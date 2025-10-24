SCI CLUB ATERNO PESCARA: GIANSANTE CONFERMATO ALLA PRESIDENZA PER ALTRI 4 ANNI

PESCARA – Il presidente uscente Mattia Giansante è stato riconfermato all’unanimità presidente dello Sci Club Aterno Pescara per il quadriennio 2025-2029. Presidente onorario è stato invece eletto Generoso Imbriani. Giansante sarà affiancato alla vicepresidenza da Maria Antonietta Falasca (vicario) ed Elena Di Benedetto, oltre al segretario Rocco Santarelli.

Nell’ultima assemblea dell’associazione sportiva, presente in Abruzzo dal 1984, è stato eletto il nuovo consiglio direttivo del sodalizio: i consiglieri Gianni Carlone, Antonio Di Pasquale, Ugo Marinelli, Luigi Renzetti, Paolo Viesti; il direttore sportivo Gianluca Tuttopetto; il direttore tecnico Massimiliano Nori; i revisori dei conti Luca Pacchione (presidente del Collegio), Massimo Gasbarri e Giuseppe Di Bucchianico; i probiviri Generoso Imbriani (presidente del Collegio), Eugenio Amoroso, Emilio Di Peco.

“Il nostro Sci Club, che conta il più alto numero di soci in Abruzzo – sottolinea il presidente Giansante – ha da poco festeggiato i 40 anni di attività, ricevendo il riconoscimento della Federazione Italiana Sport Invernali per celebrare il prestigioso traguardo. Siamo un punto di riferimento per tutti coloro che amano vivere l’inverno con entusiasmo, amicizia e spirito di squadra, perché far parte dello Sci Club Aterno significa far parte di un gruppo che si diverte insieme, impara, cresce e affronta nuove avventure sulla neve, con un’attenzione particolare rivolta ai temi della sicurezza sulle piste”.

La macchina organizzativa per la prossima stagione sciistica è già in moto: confermato, anche quest’anno, il servizio navetta da Pescara e Chieti verso le piste di Roccaraso, dove alle Gravare dell’Aremogna c’è il campo base del sodalizio, il cuore pulsante delle attività del Club con corsi di sci e snowboard, ciaspolate ed escursioni, incontri e momenti conviviali.