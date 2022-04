SCI CLUB ATERNO PESCARA: PRANZO SOCIALE CON OLTRE 200 SOCI E PREMIAZIONE VINCITORI GARE

FRANCAVILLA AL MARE – Con una conviviale a Villa Sirio di Francavilla al Mare (Chieti) , a cui hanno partecipato oltre 200 soci, si è concluso l’anno sociale del Sci Club Aterno Pescara.

Nel corso dell’evento sono stati premiati i vincitori della prima edizione del trofeo Colormax e della seconda edizione del memorial “Francesco Mininni”. Riconoscimenti sono andati anche ai vincitori delle gare di fine corso.

“È stata una stagione entusiasmante – commenta Mattia Giansante, presidente dello Sci club – che ha visto una grande partecipazione a tutte le iniziative del nostro sodalizio. Gli ultimi due anni sono stati molto complicati a causa della pandemia, ma la forza del gruppo non solo ci ha permesso di affrontarli con la giusta consapevolezza, ma anche di non disperdere i tanti traguardi che avevamo centrato in passato, vero patrimonio dello Sci club Aterno Pescara, che guarda ai prossimi progetti con rinnovata fiducia”.

Questi i vincitori del Trofeo Colormax: Giuseppe Di Bucchianico (primo assoluto).

Vincitori per categoria: Edoardo Bertocchi (Superbaby maschile), Stella Cirelli (Superbaby femminile), Roberto Fiocca (Baby maschile), Giulia Primante (Baby femminile), Michele Cacciapuoti (Cuccioli maschile), Chiara Renzetti (Cuccioli femminile), Filippo D’Angelo (Children maschile), Carlotta Primante (Children femminile), Giuseppe Di Bucchianico (Seniores maschile), Giulia Gurrieri (Seniores femminile).

Ai giovanissimi Alice Pomante ed Edoardo Bertocchi, invece, sono andati i trofei del secondo memorial “Francesco Mininni”, storico dirigente dello Sci club Pescara.

L’ultimo appuntamento promosso dallo Sci club, in collaborazione con l’Automobile Club Pescara e Aci Storico, è in programma il prossimo 29 maggio al Porto turistico. Al Marina di Pescara, dopo la prima tappa dello scorso 13 marzo a Roccaraso dedicata agli sport invernali, i soci questa volta si cimenteranno come navigatori di splendide auto d’epoca.