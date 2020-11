SCI: MARSILIO, “RIAPERTURA IMPIANTI PRIORITA’, REGIONE AL LAVORO PER SALVARE STAGIONE”

TERAMO – “Non mi piace alimentare polemiche, la riapertura degli impianti sciistici è nei nostri obiettivi e peraltro il consiglio regionale sta esaminando la proposta di legge per permettere ai concessionari e ai Comuni che hanno gli impianti di fare fronte alle mancate entrate e alle spese che hanno dovuto sostenere per una stagione, quella che abbiamo alle spalle già praticamente persa”. Così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a margine del sopralluogo al cantiere della nuova residenza universitaria a Teramo.

“Adesso dobbiamo cercare di salvare la stagione che viene – spiega – e le azioni che abbiamo intrapreso per diminuire la circolazione del contagio e uscire quanto prima dalla zona rossa sono fatte anche con quell’obiettivo: rendere possibile la riapertura in Abruzzo di tutte le attività, comprese quelle degli impianti da sci. Ma questo ovviamente dipende dalla condizione epidemiologica: su questo dobbiamo lavorare giorno per giorno, è inutile fare pronostici oggi. L’obiettivo è arrivare al traguardo di rendere possibile la stagione, a cominciare da quella natalizia, ma bisogna fare i conti con la situazione epidemiologica dell’Abruzzo e dell’intero paese”.

