SCI: SULLE PISTE SVIZZERE NON SERVIRA’ IL GREEN PASS

ROMA – Sulle piste della Svizzera si scia senza Green pass. Il certificato verde non sarà obbligatorio per accedere agli impianti, durante il prossimo inverno.

Lo ha deciso oggi l’associazione Funivie Svizzere, durante un’assemblea, scegliendo di equiparare le regole per le cabinovie e funivie a quelle per i trasporti pubblici, dove non si deve esibire alcun lasciapassare sanitario. Resta l’obbligo per gli sciatori di indossare la mascherina nelle cabine e nei locali al chiuso, e il distanziamento all’interno degli edifici.

Gli impianti che lo volessero potranno comunque introdurre l’obbligo del pass Covid. E comunque, la situazione dei contagi e di eventuali assembramenti critici verrà continuamente monitorata e il Consiglio federale potrà rivedere la decisione. Il certificato sarà tuttavia necessario per le consumazioni all’interno di rifugi e ristoranti sulle piste.