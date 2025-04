SCIATORE CADE A CAMPO IMPERATORE: SOCCORSO CON UNA MOTOSLITTA E POI LA CORSA IN AMBULANZA

L’AQUILA – Paura questa mattina a Campo Imperatore sul Gran Sasso d’Italia (L’Aquila) dove uno sciatore alle Fontari ha perso l’equilibrio durante la discesa ed è scivolato per una decina di metri. I soccorsi sono scattati immediamente da parte di polizia, carabinieri e carabinieri forestali i quali hanno recuperato il ferito in due fasi. Prima è stato prelevato sul punto dove è caduto ed è stato fatto salire su una motoslitta e poi c’è stata la corsa in ambulanza verso l’ospedale San Salvatore anche se non è sembrato grave.

In questi giorni c’è sempre un buon afflusso di sportivi a Campo Imperatore per via del fatto che la neve è buona e le giornate sono sufficientemente soleggiate.