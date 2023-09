STREET SCIENCE L’AQUILA: IN 560 ALLA MARATONA IN CENTRO STORICO DI UNIVAQ E GSSI, LA FOTOGALLERY

L’AQUILA – Venerdì scorso, centinaia di laureati avevano sfilato nel centro storico per il Graduation Day.

Ieri, oltre 500 t-shirt gialle hanno invaso vicoli, strade e piazze per la Science Running, la corsa o passeggiata amatoriale promossa da Università dell’Aquila e Gssi.

Tra i pettorali anche quello ‘0’ assegnato al rettore Univaq, Edoardo Alesse e quello ’00’ attribuito al direttore amministrativo Univaq, Benedetto Di Pietro.

Un doppio percorso da 5,5 e 11 chilometri con partenza e arrivo fissati al Dipartimento di Scienze umane, l’area che con la recente riapertura del Centro Congressi di San Basilio è diventata un luogo a forte identità universitaria.

È entrata nel vivo così ‘Street Science’ la manifestazione organizzata da Univaq per offrire alla cittadinanza, senza limiti di età, un’esperienza immersiva nel mondo della ricerca e un’occasione per partecipare attivamente alle più rilevanti sfide sociali del presente e del futuro.

Tanti gli appuntamenti e le iniziative in cartellone nell’edizione 2023: seminari, talk, pop-up della scienza (stand in cui i ricercatori di Univaq espongono in modo divulgativo i prodotti della propria ricerca, rivolgendosi a un pubblico di bambini, adulti e famiglie), lezioni di scienziati e scienziate. E ancora concerti, eventi sportivi, la caccia al tesoro, prove di orienteering per le scuole, incontri con ospiti molto speciali.

La giornata principale è prevista per venerdì 29 settembre, con eventi che si svolgeranno dal mattino fino a sera che culmineranno con ‘UniverCity Party – Vieni a ballare all’Università!’, la festa finale organizzata in collaborazione con il Gssi per la notte europea dei ricercatori che trasformerà piazza San Basilio in una grande “dancehall” sotto le stelle.

Il programma completo della manifestazione e gli aggiornamenti sono disponibili nella sezione Street Science del sito www.univaq.it