L’AQUILA: SCIMIA, “BAGNO TRA PRIME FRAZIONI AD AVERE UNA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA”

L’AQUILA – “Oggi Bagno diventa una delle prime frazioni dell’Aquila a poter contare su una nuova scuola dell’infanzia: un edificio moderno, sicuro e dimensionato per due sezioni, progettato per offrire servizi educativi di qualità e per diventare un presidio fondamentale della comunità”. Così il capogruppo di FdI in Consiglio comunale, Leonardo Scimia.

“La scuola, finanziata con 1,3 milioni di euro, è stata realizzata con grande attenzione alla sicurezza sismica, alla funzionalità degli spazi e alla possibilità di un uso intenso e continuativo, così da rispondere pienamente alle esigenze delle famiglie e del territorio. L’inaugurazione di oggi rappresenta un passo concreto nella rinascita di Bagno e conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel dare nuova centralità alle frazioni attraverso la ricostruzione e la programmazione dell’edilizia scolastica”.

“Una scuola non è soltanto un luogo di apprendimento, ma un vero e proprio simbolo di speranza e di futuro: con questa nuova struttura, Bagno torna ad essere protagonista del suo percorso di crescita e di rinascita. Questo risultato è il frutto di una volontà politica chiara e determinata, che la nostra amministrazione ha perseguito con forza fin dall’inizio del primo mandato. Oggi lo celebriamo con viva soddisfazione personale e con la consapevolezza di consegnare ai cittadini un’opera fondamentale per la vita della comunità”.