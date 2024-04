SCIMIA (FRATELLI D’ITALIA): “TRE GIORNI ABRUZZESI MOMENTO CRUCIALE PER IL PARTITO E IL PAESE”

L’AQUILA – “Questi tre giorni hanno rappresentato un momento cruciale per il nostro partito, con una partecipazione eccezionale che segna un importante passo avanti per Fratelli d’Italia e per l’intera regione. È stato un evento che ha visto l’Italia convergere in Abruzzo per pianificare le azioni necessarie nei prossimi cinque anni al Parlamento europeo, nell’interesse dell’Italia e di tutti i paesi dell’Unione Europea”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale dell’Aquila Leonardo Scimia, sulla conferenza programmatica che si è svolta nel fine settimana a Pescara e conclusa ieri dall’intervento del premier Giorgia Meloni.

“Fratelli d’Italia ha il compito di guidare il cambiamento in Europa, rendendola più vicina ai cittadini e più incisiva nei contesti internazionali, seguendo l’esempio della politica finora adottata dalla presidente Meloni”, aggiunge Scimia. “Questa assemblea programmatica, subito dopo le elezioni regionali, ha confermato ancora una volta la solidità del partito e l’unità di intenti che ci caratterizza”, conclude.