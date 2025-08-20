SCIOLTA LA PROGNOSI: 15ENNE COLPITO DAL FULMINE LASCIA LA TERAPIA INTENSIVA E VA IN REPARTO

ROMA – I medici del Bambino Gesù di Roma hanno sciolto la prognosi per il 15enne ricoverato dopo essere stato colpito da un fulmine domenica pomeriggio a Crognaleto, in provincia di Teramo.

Il ragazzo, residente nel viterbese, si è risvegliato ieri dal coma farmacologico, è vigile e lascerà oggi stesso la terapia intensiva per passare in reparto, probabilmente in pediatria.