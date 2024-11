SCIOPERO ALLA SEVEL DI ATESSA: ACERBO (PRC), “SOSTENIAMO LA PROTESTA INDETTA DAI SINDACATI”

ATESSA – Rifondazione Comunista sostiene lo sciopero indetto per oggi da Slai Cobas e USB alla Sevel (Gruppo Stellantis) di Atessa (CH). “I sindacati di base”, dice Maurizio Acerbo segretario nazionale di Prc, “giustamente denunciano che la crisi dell’automotive in Italia non è causata dalla transizione ecologica quanto dalle scelte del gruppo che fin dai tempi di Marchionne ha progressivamente indirizzato gli investimenti all’estero. Persino il Ducato ora è a rischio perchè il gruppo ex-Fiat non ha investito sull’innovazione di prodotto quanto hanno fatto altri concorrenti all’estero. A tutto questo si aggiunge la scelta del governo che decide di sottrarre 4,5 miliardi destinati alla transizione ecologica del settore automotive verso l’industria bellica e le spese militari. Si va verso lo smantellamento delle produzioni italiane dopo che i governi sono stati subalterni per anni a un gruppo che ha portato avanti un attacco costante contro i sindacati che esprimono posizioni critiche”.

“In questo quadro ribadiamo la nostra solidarietà alla compagna Francesca Felice, militante e rappresentante dello Slai Cobas alla Sevel di Atessa, licenziata nei mesi scorsi come accaduto anche a Delio Fantasia, delegato della Flmu-CUB allo stabilimento laziale di Cassino”.