SCIOPERO DI 15 MINUTI FIOM ALLA LEONARDO L’AQUILA PER QUALITA’ PASTI, LA CONTRARIETA’ DELLA CISL

L’AQUILA – E’ stato proclamato dalle rsu di Fiom Cgil uno sciopero di 15 minuti il 22 Novembre dalle 14:45 alle 15 per dei problemi avuti da alcuni lavoratori il 15 settembre nel consumo di alimenti forniti da chi fornisce il servizio alla Leonardo sito di L’Aquila.

Ad esprimere forti perplessità Luca Ianni, della rsu Fim Cisl.

“A fronte di tali eventi sono seguiti dei controlli che non hanno evidenziato mancanze da parte di chi eroga il servizio. Nonostante questo la Leonardo in maniera tempestiva e responsabile ha posto in essere dei controlli più frequenti per evitare che si ripetano episodi simili”, si legge nella nota.

“Purtroppo non è bastato alle rsu della Fiom Cgil, che in maniera pretestuosa hanno comunque pensato bene di proclamare uno sciopero di 15 minuti, senza la condivisione di tempi e metodi. Non mi esprimo sullo strumento dello sciopero, soprattutto di questo di appena un quarto d’ora, lascio ai lettori il giudizio, che se usato bene produce i suoi effetti ma che allo stato attuale è perfettamente inutile. Questo modus operandi ricalca esattamente quello dei vertici della Cgil che attraverso l’abuso dello sciopero pensano di risolvere problemi e recuperare consenso”.