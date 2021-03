SCIOPERO DIPENDENTI, AMAZON: “ADESIONE SOTTO IL 10 PER CENTO”

ROMA- “L’adesione dei nostri dipendenti allo sciopero di oggi è stata inferiore al 10%, mentre i nostri fornitori dei servizi di consegna ci riportano un tasso di adesione intorno al 20%”.

Sono questi i dati che, secondo quanto apprende l’Agi, Amazon si appresta a rendere noti in relazione allo sciopero nazionale del personale delle strutture logistiche e di consegna indetto oggi per la prima volta in tutta Italia.

“È una nostra priorità consegnare ai clienti mantenendo le promesse di consegna – hanno ribadito dal colosso americano dell’e-commerce – continuiamo a lavorare come sempre, nel rispetto dei nostri dipendenti ad esercitare i loro diritti”.