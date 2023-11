SCIOPERO GENERALE: SINDACATI IN PIAZZA A LANCIANO CON LO SLOGAN “ADESSO BASTA”

LANCIANO – Con lo slogan “Adesso basta” prosegue a Lanciano la manifestazione dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil.

Per la segretaria nazionale della Uil, Ivana Veronese “vedere tante donne e uomini qui a Lanciano è molto importante. Stiamo lottando per una battaglia nazionale ma che impatta anche in Abruzzo quando parliamo di modelli industriali che non esistono, di sostenibilità ambientale, di aree interve che si stanno svuotando, dei giovani costretti a emigrare per cercare lavoro. Sono materie che ci fanno dire di dover andare in piazza, questa Finanziaria non dà risposte né ai precari né ai giovani, va dato loro lavoro stabile e poi non taglieggiare le pensioni. Questa lotta che facciamo e che hanno cercato di bloccarci noi andiamo avanti molto convinti per migliorare il nostro Paese”. Per il segretario regionale della Cgil, Carmine Ranieri “con questa Finanziaria avremo anche il depauperamento della sanità e della disabilità. Il governo fa solo favori ai soliti noti strizzando gli occhi anche agli evasori. A Lanciano c’è una grande partecipazione che ci conferma che abbiamo ragione e quindi continueremo a protestare”.

Sono state stimate in circa 3.000 persone i partecipanti allo sciopero, almeno al suo inizio.

I lavoratori e le lavoratrici sono giunti con 30 autobus e numerose corse di treni speciali dall’intera regione. La manifestazione si è aperta alle 10:35 partendo da viale delle Rose percorrendo poi Corso Trento e Trieste per approdare a Piazza Plebiscito con un lungo percorso che è stato totalmente riempito dai manifestanti.

Presenti per la Uil la segretaria nazionale Ivana Veronese, che farà l’intervento conclusivo, Michele Lombardo, segretario regionale, e Nicola Manzi, coordinatore regionale dei metalmeccanici. Per la Cgil presente il segretario regionale Carmine Ranieri. Altri ospiti sono Fabiola Ortolano, segretario generale Uil-Scuola Abruzzo, il consigliere regionale del Pd, Silvio Paolucci, il segretario regionale del Pd, Daniele Marinelli, il consigliere regionale M5s Francesco Taglieri, Chiara Pupi, segretaria generale Uil-Temp Abruzzo in rappresentanza degli autonomi e somministrati, inoltre il segretario nazionale di Rifondazione Maurizio Acerbo, e il candidato presidente alle Regionali, Luciano D’Amico.