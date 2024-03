SCIOPERO GIORNALISTI “IL CENTRO”: SOLIDARIETA’ SGA ABRUZZO

L’AQUILA – Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi “è solidale con i giornalisti del quotidiano Il Centro che a distanza di una settimana si vedono costretti a proclamare una seconda giornata di sciopero”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato: “Domani , 6 marzo, il quotidiano non sarà in edicola a causa dell’atteggiamento dell’editore trincerato nel silenzio che alimenta un clima di disagio vissuto da settimane dalla redazione, ma che soprattutto priverà i lettori de Il Centro e l’opinione pubblica di un’informazione quantomai necessaria in piena campagna elettorale, a pochi giorni dal voto per le elezioni regional”i.

“La comunità abruzzese, in un frangente così vitale per la democrazia, dovrebbe riflettere sulle ragioni di disagio alla base della vertenza – viene evidenziato – Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi supporterà in ogni sede la battaglia che i giornalisti de Il Centro stanno portando avanti con senso di responsabilità e contro la precarizzazione per difendere la qualità del prodotto e la tenuta del principale quotidiano dell’Abruzzo”.