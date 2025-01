SCIOPERO METALMECCANICI: RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO, “NELL’AQUILANO ADESIONE AL 90%”

L’AQUILA – Un’adesione allo sciopero che che nelle aziende più grandi ha superato il 90% in provincia dell’Aquila.

Lo fanno sapere, in una nota, i sindacati FIM-FIOM-UILM provinciali commentando la grande risposta dei metalmeccanici che oggi hanno incrociato le braccia per 8 ore.

“In tutta Italia in questi giorni le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici stanno scioperando per chiedere il rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Industria e installazione di impianti secondo le richieste contenute nella piattaforma rivendicativa di FIM-FIOM-UILM”.

I lavoratori metalmeccanici della provincia hanno inoltre preso parte al presidio che si è tenuto all’Aquila, presso l’Emiciclo, sede del Consiglio regionale, dove era in corso un evento che vedeva la presenza dei rappresentanti di Confindustria Abruzzo, Confindustria L’Aquila e delle aziende abruzzesi che operano nel settore dell’aerospazio.

“Durante il presidio – viene spiegato – li interventi delle delegate e dei delegati sindacali hanno toccato non solo i temi del contratto nazionale, ma anche le vertenze aperte nella nostra provincia, a partire da quelle della Marelli di Sulmona e della LFoundry di Avezzano, nonché hanno richiamato l’attenzione sul possibile impatto che potrebbe avere sulle aziende dell’aerospazio del nostro territorio l’eventuale scelta del Governo di affidare a un’azienda spaziale privata statunitense il nostro sistema di sicurezza nazionale per le telecomunicazioni”.

“Il presidio davanti al Consiglio ha determinato l’occasione per sensibilizzare anche l’assessora regionale Tiziana Magnacca rispetto sia a questo tema che a quello del rinnovo del contratto nazionale, in particolar modo in riferimento al salario. Inoltre FIM-FIOM-UILM hanno incontrato il presidente di Confindustria Abruzzo, Silvano Pagliuca, al quale hanno consegnato un documento, inviato anche a Confindustria L’Aquila, per chiedere che si facciano portavoce delle istanze delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici presso Federmeccanica-Assistal, affinché ci sia una ripresa immediata delle trattative con un atteggiamento di apertura e dialogo costruttivo”, conclude la nota.