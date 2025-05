SCIOPERO PERSONALE TUA: IL PATTO PER L’ABRUZZO, “NOSTRO PRESIDIO A SOSTEGNO DEI LAVORATORI”

PESCARA – Il Patto per l’Abruzzo sostiene e condivide le richieste dei lavoratori e delle lavoratrici di TUA che questa mattina davanti alla sede dell’Azienda a Pescara hanno svolto un pacifico presidio per chiedere alla Società condizioni di lavoro adeguate, rispetto per i lavoratori e maggiore sicurezza per l’utenza. A rappresentare il sostegno del Patto per l’Abruzzo erano presenti Luciano D’Amico, il Capogruppo del PD Silvio Paolucci e il Vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli.

“Oggi i dipendenti e le dipendenti della TUA Spa hanno denunciato disfunzioni e inefficienze che compromettono la qualità del servizio per l’utenza e il benessere organizzativo per i lavoratori – sostiene Luciano D’Amico – la TUA è un’azienda pubblica sotto il controllo e la gestione della Regione Abruzzo, quest’ultima negli ultimi sei anni e mezzo di governo non è stata in grado di ideare e attuare quelle politiche di programmazione, valorizzazione e implementazione del trasporto pubblico locale che gli abruzzesi meritano”.

“A dimostrazione di tale mancanza la denuncia odierna dei dipendenti, che ha ad oggetto anche i disservizi che l’utenza vive quotidianamente. Anche in questo settore, esattamente come sulla sanità, la qualità e la quantità dei servizi peggiora, ma aumentano le tariffe del 20%. Come Patto per l’Abruzzo chiederemo nella Commissione preposta di ascoltare le sigle sindacali, i vertici di TUA e l’Assessore competente, al fine di promuovere quella funzione di conciliazione e raccordo tra le parti che il governo regionale rifugge in modo del tutto ingiustificato”, conclude.