SCIOPERO TRENI: A ROMA RITARDI FINO A 90 MINUTI E CANCELLAZIONI

ROMA – Cancellazioni e ritardi, anche di 90 minuti, sia per gli arrivi sia per le partenze.

È già caos alla stazione Termini di Roma per lo sciopero di otto ore dei lavoratori delle ferrovie proclamato da Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

Attualmente cancellati i treni diretti per Milano, Napoli, Venezia, Pisa, e Trieste. Così, tra le altre corse, annullati anche gli arrivi da Bolzano e Bari.

Cancellazioni per i regionali, da Fiumicino aeroporto e Frascati, e circa 90 minuti di ritardo per le partenze da Termini verso Cassino, Minturno e Civitavecchia, e 70 in direzione Latina. File agli infopoint, con i passeggeri intenti a controllare i tabelloni e cercare soluzioni possibili.