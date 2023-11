SCIOPERO TRENI: CANCELLAZIONI IN ABRUZZO CON INCERTEZZE E DISAGI PER I PASSEGGERI

PESCARA – Disagi anche in Abruzzo per il trasporto su rotaia dopo che i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal hanno proclamato uno sciopero di 8 ore, dalle 9 alle 17, a livello nazionale per la giornata di oggi 30 novembre dei treni, per protestare contro l’incidente ferroviario avvenuto vicino Thurio di Corigliano Rossano, in Calabria, in cui hanno perso la vita due persone. I sindacati denunciano la pericolosità dei passaggi a livello e chiedono l’innalzamento degli standard di sicurezza.

Questa mattina alla stazione centrale di Pescara c’era la fila alle biglietterie anche per chiedere informazioni. Dei treni sono stati cancellati fra cui i regionali per Teramo, Ancona, Avezzano e il Frecciarossa per Venezia Santa Lucia. Cancellazioni anche per convogli in arrivo alla stazione di Pescara. Il personale di Trenitalia i stazione fornisce informazioni ai viaggiatori.