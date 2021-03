SCIOPERO AMAZON: CISL ‘PROFITTI FAVOLOSI, MA A LAVORATORI 2 EURO DI PREMIO, E PIPI’ NELLE BOTTIGLIE’

ROMA – “Per l’azienda profitti straordinari durante la pandemia, ai lavoratori sono stati riconosciuti 2 euro lordi di premio. I driver per rispettare i tempi devono fare la pipì nelle bottiglie di plastica come nel film di Ken Loach”

Marino Masucci, segretario generale Fit Cisl Lazio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus.

“La prima questione è legata alle condizioni di lavoro, perché i dipendenti Amazon sono sottoposti a turni massacranti, con carichi di lavoro stabiliti da un algoritmo che è a Barcellona –ha affermato Masucci-. Si considerano le persone come merci. La seconda questione è la grave ingiustizia determinata dai grandi profitti miliardari fatta dall’azienda durante la pandemia e non c’è la volontà di riconoscere ai dipendenti una parte di questi profitti. Allo stabilimento di Passo Corese sono stati riconosciuti 2 euro lordi al giorno ai lavoratori. La terza questione è la volontà di tenere fuori i sindacati dall’azienda, sul modello americano. Perché i lavoratori quando fanno interviste ai giornalisti si fanno coprire il viso? Forse è per la paura di venire licenziati”.

“Come mai i driver che fanno consegne devono fare la pipì nelle bottiglie di plastica come nel film di Ken Loach? Io so per certo che a Roma questo succede. I ritmi di lavoro sono insostenibili. Il ruolo dello Stato è importante, occorre stabilire regole di giustizia e stabilire quanta torta della ricchezza che si crea debba andare ai settori produttivi. Amazon paga tasse irrisorie, dei miliardi che si creano è possibile fare una regola che consenta al fattore lavoro che consenta di avere una fetta di questa torta che sia adeguata?”, conclude Masucci.