SCISSIONE M5S, QUALE DESTINO PER ABRUZZESI? CAPOGRUPPO MARCOZZI VERSO GRUPPO DI MAIO

PESCARA – Massimo riserbo in queste ore sul destino degli esponenti regionali abruzzesi del M5S.

Tutto tace anche se i rumors vedono il solo capogruppo alla Regione Sara Marcozzi, grillina della prima ora, vicina alla decisione di lasciare i pentastellati per aderire al nuovo partito di Luigi Di Maio.

Se a livello parlamentare ci sono già state numerose adesioni a insieme per il Futuro, dal senatore Primo Di Nicola al deputato già ex sottosegretario Gianluca Vacca, a livello locale sembra essere meno forte il flusso verso il neo gruppo del ministro degli Esteri, anche perché in ballo ci sono le nomine a responsabile territoriale che stanno tenendo aperta la questione.