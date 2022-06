SCISSIONE M5S, SILERI CON DI MAIO: “ADESIONE A IPF UNA SCELTA GOVERNISTA”

ROMA – “Ho uno spiccato senso di rispetto per lo Stato e per le istituzioni, quindi appartengo a un’ala governista, senza se e senza ma, in un momento in cui dobbiamo essere tutti dei soldati. È un momento duro, stiamo uscendo dalla pandemia, vi è una guerra a pochi chilometri da noi, serve vicinanza e chiarezza in ogni scelta governativa”.

Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo a Sky Tg 24, rispondendo alla domanda sul perché ha lasciato il M5s e ha aderito a “Insieme per il futuro”.

“Questa cosa che dico oggi – ha aggiunto Sileri – la dissi anche moltissimi mesi fa durante il governo Conte 2, quando in aula feci un appello a tutte le forze politiche per stingersi intorno a quello che allora era il premier Conte, cioè in un momento di difficoltà, e oggi abbiamo più difficoltà rispetto a ieri, serve una scelta, nel mio caso una scelta governista, una scelta che fa quadrato su ciò che viene deciso”.