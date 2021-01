SCIVOLA E VIENE UCCISO DA UN COLPO PARTITO DAL SUO FUCILE, LUTTO A CAPPELLE SUL TAVO

PESCARA -Il colpo è partito per errore dal suo fucile, uccidendolo. Ezio Berardinucci, 65enne molto conosciuto a Cappelle sul Tavo è morto durante una battuta di caccia come un’amico, a Caprara di Spoltore.

Come si legge sul quotidiano Il Centro sono stati inutili anche i soccorsi, nonostante che il personale del 118 sia arrivato con ambulanza ed elicottero, che la centrale operativa ha fatto sollevare per tagliare i tempi dell’intervento.

A intervenire i carabinieri della stazione di Spoltore e della compagnia di Pescara, la cui attività è stata coordinata sul posto dal capitano Antonio Di Mauro, arrivato a Caprara insieme al tenente Giovanni Rolando, alla guida del Nucleo operativo e radiomobile, che hanno ricostruito la vicenda nelle ore successive al decesso.

Sembra che, al momento della tragedia Berardinucci fosse solo. Dopo aver colpito un colombaccio, ha contatto l’amico, che stava cacciando a distanza da lui, per comunicarglielo ed eventualmente accordarsi per recuperare insieme l’uccello. dopo qualche minuto un altro. L’uomo prova a contattare Berardinucci che, però non risponde. Inizia a cercarlo e lo trova sdraiato con il volto sul terreno.

La scena fa ritenere ai carabinieri che l’uomo sia scivolato in un punto dove c’è una specie di avvallamento, con il fucile da caccia ancora carico.

Una volta completati gli accertamenti il corpo del 65enne viene portato all’obitorio dell’ospedale di Pescara, per una prima ispezione, e per tutta la giornata di ieri è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria (il pubblico ministero è Fabiana Rapino) che dovrà decidere se far eseguire l’autopsia oppure no. Nel momento in cui la salma sarà riconsegnata alla famiglia, la camera ardente sarà allestita nella casa funeraria Dimora del silenzio di Montesilvano, prima dei funerali.

