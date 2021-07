SCIVOLA NELLA DOCCIA E BATTE LA TESTA, 80ENNE MUORE USTIONATA DA ACQUA BOLLENTE NEL TERAMANO

TERAMO – Una donna di 80 anni di San Mauro di Bellante (Teramo) è morta nel primo pomeriggio di oggi a causa di un incidente domestico.

Da quanto si apprende la donna, che al momento della tragedia stava facendo la doccia, per un malore o per ritrarsi dal violento getto di acqua calda, sarebbe scivolata battendo la nuca. A ritrovarla a terra è stato il figlio convivente, che in quel momento si trovava fuori casa, quando è rientrato nell’appartamento.

L’uomo ha immediatamente chiamato il 118 ma per la donna, morta probabilmente a causa delle ustioni riportate, non c’è stato nulla da fare. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.