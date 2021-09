SCLEROSI MULTIPLA, ASIM: “REGIONE ABRUZZO CONCLUDA ITER AUTORIZZATIVO PER FARMACO SIPONIMOD”

L’AQUILA – “È fondamentale che l’approvazione di questo farmaco si faccia in tempi brevi perché grazie ai trattamenti precoci e alle terapie farmacologiche le persone con sclerosi multipla possano mantenere una buona qualità di vita”.

È l’appello lanciato dal Coordinamento regionale AISM Abruzzo che sollecita l’Assessorato alla Salute della Regione Abruzzo ad attivarsi perché si giunga ad una rapida conclusione dell’iter autorizzativo del farmaco “Siponimod”, che Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato già dal maggio 2020 ed ha ammesso alla rimborsabilità del Servizio Sanitario Nazionale, nell’aprile del 2021.

“Il Coordinamento regionale Aism si fa portavoce delle richieste delle persone con Sclerosi multipla e della loro necessità di non veder leso il loro diritto alla salute e quindi chiede che la Regione effettui i necessari passaggi affinché il farmaco sia immediatamente disponibile”, spiega il presidente Vittorio Morganti in una nota, richiamando “alla Carta dei Diritti delle persone con sclerosi multipla redatta nel 2014 da AISM nel quadro dei principi e dei valori affermati nelle Carte fondamentali dei diritti dell’uomo, della persona con disabilità e del paziente” rimarcando “che anche nel nostro territorio regionale le persone con Sm debbano vedere tutelato il loro diritto di poter accedere, in ogni fase della malattia, a terapie personalizzate con farmaci innovativi e specifici”.

In particolare, viene spiegato, “il Siponimod costituisce l’unica valida alternativa per la forma di sclerosi multipla cosiddetta secondariamente progressiva con malattia attiva, evidenziata da ricadute o da caratteristiche radiologiche, e che la tempestività del suo impiego è in grado di attenuare significativamente le evoluzioni degenerative della malattia”.