SCLEROSI MULTIPLA: CONVEGNO AISM ALL’AQUILA

L’AQUILA – “L’evoluzione della Sclerosi multipla nel corso del tempo”.

Questo il titolo del convegno in programma all’Aquila venerdì 7 giugno, alle ore 16.45, all’Auditorium Renzo Piano.

Un’iniziativa, promossa dall’Aism, che si propone come importante momento di informazione e confronto interamente dedicato a conoscere la sclerosi multipla (Sm), malattia tra le più gravi del sistema nervoso centrale, che colpisce soprattutto i giovani e le donne. Sul territorio nazionale vengono diagnosticati 3.400 nuovi casi ogni anno.

Il convegno è organizzato dalla Sezione provinciale Aism in collaborazione con il Centro malattie demielinizzanti dell’ospedale dell’Aquila.

Il responsabile del Centro, Rocco Totaro, presenterà l’evoluzione della sclerosi multipla nel corso del tempo.

Diversi i dibattiti previsti, tra cui quello con la dottoressa Cinzia Raparelli, Psicologa Rete Aism. Previste anche alcune testimonianze di pazienti. Modera l’evento il giornalista Vanni Biordi. Vi sarà un intermezzo musicale a cura del maestro Mirko Giosia.

La sclerosi multipla in Italia colpisce 133.000 persone, solo in Abruzzo sono 2570 i casi stimati. Le cause della sclerosi multipla sono ancora sconosciute, probabilmente legate a una combinazione tra predisposizione genetica e fattori ambientali. Ad oggi non esiste una cura definitiva per questa malattia.

La sezione provinciale dell’Aquila, sita a Cavalletto D’Ocre in via Fontamara, 12, garantisce molti servizi alle persone con sclerosi multipla del nostro territorio.

Tra questi: segreteria sociale, aiuto domiciliare, attività ricreative e di socializzazione, servizi di trasporto con automezzi attrezzati, accompagnamento a visite specialistiche e riabilitazione.

Info: aismaquila@aism.it, telefono: 3356469597