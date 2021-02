L’AQUILA – Cos’è la sclerosi multipla, quali passi avanti ha fatto la ricerca in questi anni e come l’emergenza sanitaria ha influito sulle cure e le diagnosi in questo ultimo anno.

Questo e altro nella diretta, a partire dalle 15.30, che potrà essere seguita sulla pagina Facebook e sul sito di AbruzzoWeb. Ospite Marco D’Ascenzo, presidente Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, della provincia dell’Aquila.

