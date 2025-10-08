SCOMPARSA ALESSE: ADSU L’AQUILA, “MONDO ACCADEMICO PERDE PERSONA DI STRAORDINARIO VALORE”

L’AQUILA – “Con la sua improvvisa scomparsa, il mondo accademico e la Città dell’Aquila perdono una figura di straordinario valore umano e culturale, un uomo che ha dedicato la sua vita alla crescita dell’Università e al rafforzamento del legame tra istituzioni e comunità studentesca”.

Con queste parole l’Azienda per il diritto agli studi Universitari (Adsu) dell’Aquila, nella figura della presidente Marica Schiavone, del direttore Michele Suriani e dell’intero Consiglio di amministrazione, esprime profondo cordoglio per la morte del professor Edoardo Alesse, già Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, ordinario di Patologia generale.

“Durante il suo mandato – prosegue la nota – , il professor Alesse ha sempre mostrato grande attenzione al diritto allo studio, sostenendo con convinzione le iniziative dell’Adsu e promuovendo una collaborazione concreta e costante per garantire pari opportunità di formazione a tutti gli studenti, in particolare a quelli in condizioni di difficoltà. La sua visione inclusiva e la sua sensibilità verso i giovani hanno lasciato un segno profondo nel percorso di rinascita e di crescita del nostro Ateneo e della città. L’Adsu dell’Aquila si unisce al dolore della famiglia, dei colleghi e dell’intera comunità universitaria, ricordando il professor Alesse con gratitudine, stima e affetto per l’impegno, l’equilibrio e l’umanità con cui ha saputo interpretare il suo ruolo di guida e di maestro”.