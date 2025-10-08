SCOMPARSA ALESSE: MINISTRO BERNINI, “ESEMPIO E GUIDA PREZIOSA PER TUTTA LA COMUNITA’ ACCADEMICA”

8 Ottobre 2025 12:49

Italia - Cronaca

ROMA – “L’improvvisa scomparsa del Rettore Edoardo Alesse addolora profondamente. Uomo di grande umanità, sensibilità e visione, ha dedicato la vita alla ricerca, agli studenti e alla crescita dell’Università dell’Aquila”.





Così, in una nota, la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

“Il suo esempio – ha aggiunto Bernini – resterà una guida preziosa per tutta la comunità accademica aquilana e italiana. Ai familiari del professor Alesse e a tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e il piacere di stargli accanto rivolgo le mie più sentite ed affettuose condoglianze”.

