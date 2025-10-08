SCOMPARSA ALESSE: RINVIATA PRESENTAZIONE “L’AQUILA CITTA’ DI MONTAGNA 2025”

8 Ottobre 2025 18:40

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – “A causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità e in segno di profondo cordoglio per la scomparsa del professor Edoardo Alesse, già rettore dell’Università dell’Aquila, la conferenza stampa di presentazione di ‘L’Aquila Città di Montagna 2025’ è rimandata a data da destinarsi”.

Lo fanno sapere, in una nota, il presidente e il coordinatore del ComitatoLuigi Faccia e Livio Vittorini.





L’incontro era previsto per giovedì 9 ottobre alle ore 11 presso Palazzo Margherita. La nuova data sarà comunicata quanto prima.

“Il Comitato Organizzatore si unisce al dolore dell’Ateneo e della famiglia per la grave perdita”, conclude la nota.

 

