SCOMPARSA ANTONIO PAPPONETTI: BIONDI, “HA ONORATO L’AQUILA ATTRAVERSO LO SPORT”

L'AQUILA - "Esprimo profondo cordoglio, a nome dell'Amministrazione e della comunità aquilana, per la scomparsa di Antonio Papponetti, figura di grande rilievo dello sport cittadino, abruzzese e nazionale".

Così, in una nota, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

"Aquilano autentico, Papponetti ha dedicato tutta la sua vita al calcio, ricoprendo ruoli di altissima responsabilità nella FIGC: già arbitro di Serie C e presidente del Settore Giovanile e Scolastico nazionale. Un percorso prestigioso, costruito con competenza, passione e spirito di servizio. Accanto agli incarichi federali, non ha mai fatto mancare la sua vicinanza al territorio, offrendo nel tempo consigli, esperienza e sostegno alle realtà calcistiche aquilane, contribuendo in modo concreto alla crescita sportiva e umana di intere generazioni".

"Con la sua scomparsa, L'Aquila perde un uomo che ha onorato la città attraverso lo sport, promuovendone i valori educativi, sociali e civili. Alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo sportivo giungano le più sentite condoglianze", conclude Biondi.