SCOMPARSA AVVOCATO MILO: QUAGLIERI, “AMICO, UOMO GIUSTO ED ESEMPIO PER LA COMUNITA”

L’AQUILA – “È con profonda commozione e sincero dolore che mi unisco al cordoglio di quanti oggi piangono la scomparsa dell’Avvocato Antonio Milo. Per tanti – per tutti – è stato una figura autorevole del Foro, delle Istituzioni, un uomo di grande umanità e straordinaria professionalità. Per me, qualcosa di più: un amico”.

Parole commosse quelle dell’assessore regionale al Bilancio Mario Quaglieri che ricorda in una lettera inviata a diversi giornali l’avvocato avezzanese Antonio Milo, principe del foro, morto all’età di 63 anni dopo aver affrontato una dura malattia.

Quaglieri, già sindaco di Trasacco, è solo uno dei noti protagonisti della politica abruzzese, e non solo, assistito dal compianto e stimato avvocato, la cui scomparsa ha gettato nello sconforto l’intero Abruzzo.

Un professionista benvoluto e rispettato da chiunque abbia avuto modo di incontrarlo, come dimostrano le numerose note arrivate in questa giornata di lutto, da rappresentanti delle istituzioni così come da cittadini e conoscenti che ne hanno potuto apprezzarne le doti umane e morali.

E così Quaglieri scrive: “Antonio non è stato soltanto un protagonista appassionato della vita pubblica della città di Avezzano, della Marsica, dell’Abruzzo intero. È stato una persona capace di coniugare l’intelligenza delle idee con la gentilezza del tatto umano. Dico questo non per sentito dire, ma perché ho avuto il privilegio di conoscerlo da vicino. Abbiamo condiviso momenti di leggerezza e altri in cui la serietà e la responsabilità richiedevano la massima dedizione. E lui, in ogni circostanza, si è sempre distinto per equilibrio, onestà e fermezza”.

“Anche in questo ultimo momento della sua vita, Antonio ha saputo affrontare tutto con una dignità estrema. Un esempio raro di come si possa attraversare la tempesta restando integri, nella coscienza e nell’anima. Chi lo ha incontrato sa che Antonio era, prima di tutto, un uomo di cuore, un professionista rispettato e una guida per tanti. La sua persona rimarrà scolpita nella memoria di chi lo ha stimato, voluto bene, e non smetterà mai di portarne il ricordo nel cuore”.

“La sua scomparsa lascia un grande vuoto. Mi stringo con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari, ai colleghi e agli amici che ne hanno condiviso il cammino. A lui, e a tutti loro, rivolgo un pensiero affettuoso e la mia più sincera vicinanza.

A Dio, Antonio”.