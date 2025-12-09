SCOMPARSA CATALDI MADONNA: D’ERAMO, “ADDIO A UNO DEI PIONIERI DELLA VITICOLTURA ABRUZZESE”

ROMA – “Profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Luigi Cataldi Madonna, uno dei pionieri della viticoltura abruzzese”.

Così, in una nota, il sottosegretario di Stato al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e Foreste, l’aquilano Luigi D’Eramo.

“A lui si deve la riscoperta e la valorizzazione di vitigni autoctoni che sono diventati simbolo della regione Abruzzo nel mondo. Grazie al suo lavoro, alla sua passione e alla sua visione ha saputo unire tradizione e innovazione, dimostrando come l’agricoltura possa essere motore di sviluppo del territorio. Resterà un importante punto di riferimento per le future generazioni. Alla figlia Giulia e a tutta la sua famiglia la mia vicinanza”, conclude D’Eramo.