SCOMPARSA DI SILVANO PALMERINI: IL CORDOGLIO DEL SENATORE GUIDO LIRIS

ROMA – “Apprendo con profondo dolore della scomparsa di Silvano Palmerini, un amico storico, una persona autenticamente innamorata della nostra terra e del lavoro che ha saputo costruire e difendere nel tempo”.

Lo dichiara, in una nota, il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio.

“Silvano ha rappresentato un punto di riferimento per il mondo dell’edilizia e dell’impresa, portando avanti la propria attività con passione, competenza e senso di responsabilità. Un impegno che ha svolto non soltanto a titolo personale, ma anche a nome dell’Ance, contribuendo con serietà e visione allo sviluppo del territorio e al confronto costruttivo tra istituzioni e sistema produttivo”.

“Alla famiglia Palmerini rivolgo le mie più sincere e sentite condoglianze, unendomi al dolore dei suoi cari e di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo, stimarlo e lavorare al suo fianco”, conclude Liris.